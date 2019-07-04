04.07.2019 11:02
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Denizlispor'da Sacko geliyor

Denizlispor

Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra yükselen Yukatel Denizlispor, transfer bombardımanını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra yükselen Yukatel Denizlispor, transfer bombardımanını sürdürüyor. Trabzonspor'dan Rodallega, Kayserispor'dan Lopes ve Sapunaru ile Sivasspor'dan Tolgahan'ı renklerine bağlayan yeşil-siyahlı ekip, prensipte anlaşmaya vardığı Leeds United'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Hadi Sacko'yla 2 yıllık ön protokol imzaladı.
Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayıp 3 gol atan 25 yaşındaki Malili futbolcu Sacko, yarın başlayacak Afyonkarahisar kampına katılıp resmi sözleşmeye imza atacak. Antrenmanlara hafta başında tesislerinde başlayan Denizlispor, bonservisi Beşiktaş'ta olan orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk'e de imza attıracağı öğrenildi.


- Denizli
Kaynak: DHA
Kayserispor, Denizlispor, Sivasspor, Spor

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