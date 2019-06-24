24.06.2019 12:19
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Denizlispor'da sıra Barbosa'da

Denizlispor

Trabzonspor'dan ayrılan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı kadrosuna katarak bombayı patlatan Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, gözünü Helder Barbosa'ya çevirdi.

Trabzonspor 'dan ayrılan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı kadrosuna katarak bombayı patlatan Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor , gözünü Helder Barbosa'ya çevirdi. Akhisarspor'daki geleceği belirsiz olan 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlı yönetimin önemli mesafe aldığı öğrenildi. Barbosa'yı bu hafta takıma kazandırmak isteyen yönetimin Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'la da prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.
Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat , transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Transfer döneminin başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayı olarak fazla transfere ihtiyacımız var. Yönetim olarak hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Şehrimizi, markamızı temsil edebilecek, Süper Lig'de her takımla başa baş rekabet edebilecek bir takım kurmaya çalışıyoruz. Transferde önümüzde uzun bir süre var. Acele edip hata yapmak istemiyoruz" dedi.
Denizlispor, dış transferde daha önce Kayserispor 'dan Sapunaru, Lopes ve Sivasspor 'dan Tolgahan'ı kadrosuna katmıştı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Hugo Rodallega Martinez , Trabzonspor , Denizlispor , Spor

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