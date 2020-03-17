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Denizlispor'da, Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

17.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:43
Denizlispor'da, Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Denizlispor , Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederek dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam eden ve tedavi sürecinde sona gelinen Isaac Sackey ise takımdan ayrı çalıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizlispor, Sivasspor, Spor

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