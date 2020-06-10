Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

10.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:31
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından istasyon çalışması yaptı.
Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üç aylık uzun sürede herkesin futbola hasret kaldığını, normal yaşantı dahil olmak üzere oluşan sıkıntılı süreçte hazırlık maçı yapamadıklarını ifade etti.
Ligin başlamasıyla birçok sakatlıkların olacağına işaret eden Uygun, şunları söyledi:
"Kas, bağ, doku yaralanmaları da büyük ihtimal olacak. İnşallah en az hasarla bu süreci geçiririz. Türk futbolu adına bu dönemi kazasız, belasız, sakatsız bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum."
Ligde bundan sonraki maçların çok çekişmeli geçeceğini, şampiyonluğa oynayan Sivasspor'a karşı oynayacaklarını belirten Uygun, "Onlarda da bizde de bir iki sakat var. Bizden ayrılan futbolcularımız da var. Ama biz futbol adına kendi oyun anlayışımızı, felsefemizi ve bireysel yeteneklerimizi sergileyerek inşallah Denizlisporumuza yakışır bir şekilde futbol oynayıp, puanlarla oradan dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Zeki Yavru: "İyi hazırlandık"
Futbolculardan Zeki Yavru da Kovid-19 salgınının daha bitmediğini, herkesin daha dikkatli olmasıyla bu zor sürecin en kısa zamanda atlatılabileceğini anlattı.
Uzun bir aradan sonra ligin başlayacağını dile getiren Zeki, "Bizler de heyecanlıyız. Sıfırdan başlangıç gibi olacak. Bütün takımlarımızı zorlu bir süreç bekliyor. Zaten normal olarak da son haftalar her zaman zor geçerdi. Şimdi bu uzun bir aranın ardından başlamak çok zor olacak. Biz de iyi hazırlandık. Bu sürecin belki de en iyi yaradığı takımlardan biri olabiliriz. Yani öncesinde iyi bir gidişatımız vardı. Hocamız yeni gelmişti. Aile ortamı gibi bir ortam oldu burada artık. Çok neşeli, güzel zamanlar geçirdik. İnşallah iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sedat Şahintürk de salgın sürecinden sonra yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Önce bireysel olarak hazırlanmaya başladık, sonra takım antrenmanlarına geçtik. Kendi aramızda maç yaparak tamamen hazır hale geldik. Önümüzde zorlu bir Sivas maçı var. Hedefimiz tabii ki 3 puanla başlamak. Kalan 8 maçımızı en iyi şekilde değerlendirip, ligi bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz." Denizlispor’da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Denizlispor, Sivasspor, Güncel, Haber

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