Denizlispor'da Taha Can Sezonu Kapattı

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda olan Abalı Denizlispor , ligin 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekipte cezası biten Alperen Babacan tekrar sahaya dönerken, önceki antrenmanlarda sakatlanan Taha Can 'ın ise sezonu kapattığı bildirildi.Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Abalı Denizlispor, yarın sahasında oynayacağı Altay maçı hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde son çalışmalarını yapan yeşil-siyahlı ekip, İzmir ekibi ile oynayacağı karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve 54 puanla lider durumda olan Denizlispor, bu karşılaşmayı da kazanıp Süper Lig'e çıkmak için önemli bir adım daha atmak istiyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19: 00'da başlayacak. Maçın hakemliğini Sarper Barış Saka yaparken, yardımcılığını ise Mehmet Kağan Bingül ve Ali Tuna yapacak."Taha Can sezonu kapattı"Yeşil siyahlı ekipte geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan Taha Can Velioğlu'nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi. Sağ ayak dış yan bağlarında 2. derece yırtık bulunan Velioğlu dinleniyor. Sarı kart cezası nedeniyle, Afjet Afyonspor karşılaşmasında oynamayan Alperen Babacan ise sahaya geri dönüyor. Horozlarda, Altay karşılaşmasına Mehmet Akyüz sarı kart sınırında çıkıyor. - DENİZLİ