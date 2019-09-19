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Denizlispor'da takıma af çıktı

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da, yönetimden takıma af müjdesi geldi.

19.09.2019 12:25Denizlispor'da takıma af çıktı
SÜPER Lig'in 5'inci haftasında cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da, yönetimden takıma af müjdesi geldi. Geçen hafta evinde İ.H. Konyaspor'a 1-0 yenilen yeşil-siyahlılarda kurmaylar, prim ve ceza yönetmeliğine göre futbolculara verilmesi kararlaştırılan iç saha mağlubiyetinin 30'ar bin TL'lik cezasını rafa kaldırdı. Kritik Kayserispor maçı öncesi yönetimden gelen haber futbolcular arasında sevinçle karşılandı. Takım, camiaya galibiyet sözü verdi.
Teknik direktör Yücel İldiz de Kayseri'den puansız dönmeyeceklerini ifade etti. Konyaspor karşılaşmasından gereken dersleri çıkardıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Kayserispor karşılaşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara'da Hacettepe ile oynayacağız. Ardından lig maratonu sürecek. Yoğun bir sürece giriyoruz. En iyi şekilde mücadelemizi sahada sergileyeceğiz. Takımıma inanıyorum" dedi. Denizlispor'da eksik futbolcu bulunmuyor.



Kayserispor, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

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