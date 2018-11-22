Denizlispor'da Takıma İnanç Tam

22 Kasım 2018 Perşembe 11:38



22 Kasım 2018 Perşembe 11:38

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde karşılaşacağı Giresunspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek ve zirve yarışından kopmak istemeyen Denizlispor'da futbol şube sorumlusu Ali Fırat takıma inandığını söyledi.Zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Ali Fırat, "Devre arasına kadar önümüzde kritik maçlar var. İşimiz elbette kolay olmayacak. Ancak devre arasına iyi bir konumda girmek istiyoruz. Teknik heyete ve futbolcu arkadaşlarımıza güvenimiz sonsuz. Amacımız ilk yarıyı 2'nci sırada tamamlamak" dedi.Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda Cihan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. - Denizli