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Denizlispor'da temliklere 11 milyon TL gitti

Süper Lig'de iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yukatel Denizlispor bir yandan borç ödüyor.

09.08.2019 11:55 Denizlispor'da temliklere 11 milyon TL gitti

Süper Lig'de iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yukatel Denizlispor bir yandan borç ödüyor. Başkan Yardımcısı Engin Şahin, şu ana kadar kulübün kasasına giren 11 milyon TL'yi temliklere dağıttıklarını ve 1 kuruş para alamadıklarını söyledi. Sadece bağışlarla gelir elde ettiklerini anlatan Şahin, "Elde edeceğimiz paraları da temliklere aktaracağız. Bize bir kuruş kalmadı. Başkanımızla birlikte maddi sıkıntıları çözmek için her gün bağış topluyor, satışlar yapıyoruz" diye konuştu.
En az 3 transfer daha yapmak istediklerini vurgulayan Engin Şahin, "Bakary Sako transferi kesinlikle olmamıştır. Şimdi kanat başta olmak üzere 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Eğer fiyatta anlaşırsak 3-4 gün içinde futbolculara imza attırmış oluruz. Hata yapmak istemiyoruz, titiz davranmalıyız. Ligin başında evimizde Galatasaray ile oynayacağız. Takımın hazır olması için uğraşıyoruz. Eksikliklerimizi bir an önce tamamlayacağız" cümlelerini kullandı.


- Denizli

Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

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