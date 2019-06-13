13.06.2019 17:08
Haberler»Güncel » Haber

Denizlispor'da transfer çalışmaları

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 9 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da, iç transferde kaleci Adam Stachowiak ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 9 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da, iç transferde kaleci Adam Stachowiak ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, tesislerde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, takımın iskeletini koruyup yola devam edeceklerini söyledi.
Bu kapsamda Polonyalı kaleci Stachowiak'ın sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını belirten Çetin, "Yarın 1 ya da 2 imzamız daha olacak. Önümüzdeki haftalarda bu imzalar sürecek. Yani biz ilk kampa kadar transferlerin yüzde 75'ini tamamlamaya çalışacağız. Şu anda her şey planladığımız doğrultuda gidiyor. Ismail Aissati ile görüşmelerimiz sürüyor. Herkes onu istiyor. Verebileceğimiz para belli. Daha fazlasını verecek gücümüz yok. Aissati bizim ve şehrin kardeşi gibi oldu. İnşallah kendisi doğru kararı verir ve hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.
Stachowiak ise Denizlispor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah Süper Lig'de de başarılı sonuçlara imza atarız." diye konuştu.Denizlispor'da transfer çalışmaları
Kaynak: AA
Denizlispor, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:42 Sivas'ta sağanak etkili oldu (2)
18:42 Vodafone patlamasında hayatını kaybeden emniyet müdürünün babası konuştu
18:41 "Kutadgu Bilig ve Dede Korkut" etkinliği
18:41 Borsada değer kazanan hisseler
18:41 Uşak'ta ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
18:41 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Putin, Modi ile bir araya geldi
18:39 İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradı
18:39 Bakan Akar'ın CHP Grubunu ziyareti
18:39 İstanbul seçimi - Pontus tartışması 23 Haziran'da sonucu etkiler mi?
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:38 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
18:37 İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
18:37 Milletvekili Fendoğlu'da kayısın için birlik çağrısı