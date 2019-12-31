Haberler » Spor » Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük - Spor

Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük

SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp, devre arasına 22 puanla 11'inci sırada giren Yukatel Denizlispor'da forma şansı bulamayan kaleci Tolgahan Acar ile golcüler Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklifler yağıyor.

31.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:22 Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük

SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp, devre arasına 22 puanla 11'inci sırada giren Yukatel 'da forma şansı bulamayan kaleci Tolgahan Acar ile golcüler Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklifler yağıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu en az 5 yeni isimle güçlendirmeyi planlayan yeşil-siyahlılarda Tolgahan ile Burak'ı Altay'ın istediği öğrenilirken, tecrübeli oyuncu Mehmet Akyüz için de birçok 1'inci Lig ekibinin sırada olduğu belirtildi. Yönetimin ise teknik direktör Mehmet Özdilek'in raporunu beklediği ifade edildi.

Yaz döneminde Demir Grup Sivasspor'dan gelen 33 yaşındaki file bekçisi Tolgahan, Süper Lig'de hiç şans bulamazken, sadece 4 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında kaleyi korudu. Geçen sezon Denizlispor'un 1'inci Lig şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan 33 yaşındaki Mehmet ise 7 Süper Lig ve 4 kupa karşılaşmasında oynayıp 2 gol atttı. Burak da Mehmet ve Tolgahan gibi süre almakta zorlandı. 30 yaşındaki forvet, 3 Süper Lig ve 4 kupa maçında yeşil-siyahlı formayı terleterek filelere 2 gol bıraktı.



MKE Ankaragücü, Tolgahan Acar, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:08   Gaziantep FK 5 Ocak'ta toplanıyor - Spor
12:07   2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi - Spor
12:05   TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı - Spor
12:02   Büyük Atatürk Koşusu'nda Kayserili Sporcular Önemli Dereceler Elde Etti - Spor
11:59   Uşakspor Türker'i aldı - Spor
11:49   Fenerbahçe'ye transferde finansal fair play engeli - Spor
11:02   Arda Turan Galatasaray'dan maç başına 25 bin euro kazanacak - Spor
10:05   Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek - Spor
09:38   Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda - Spor
31.12.2019 12:14:03