Denizlispor'dan 20 Yıl Sonra Bir İlk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor 'un teknik direktörü Yücel İldiz , "Süper Lig'e çıkmak için savaşıyoruz. Bunu herkes görebiliyor." dedi.

Ligin 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışması yapan oyuncular idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmandaki maça yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Son 5 haftadır kazandıklarını ve bu yakaladıkları ivmeyi devam ettirmek istediklerini belirten İldiz, " ( Giresunspor maçı) Evimizde az daha yenilecektik ama oyuncularımız buna izin vermedi. Bize olan güveni sarsmamak için çalışmalara devam ediyoruz. Denizlispor 20 yıl sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bunu devam ettirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Denizlispor'u son olarak 2010-2011 sezonunun 17'nci haftasında liderlik koltuğuna oturduğunu vurgulayan İldiz, takımın o dönem Süper Lig potasına girdiğini ancak daha sonra orta sıralarda mücadele ettiğini veya kümede kalma savaşı verdiğini belirtti.

Taraftarın ve yönetimin desteğiyle bugünlere geldiklerini ifade eden İldiz, "İşimiz daha yeni başlıyor. Lig bundan sonra daha heyecanlı olacak. Futbolcularımın kazanma isteği bizleri daha da yukarılara götüreceğine inanıyorum. Süper Lig'e çıkmak için savaşıyoruz. Bunu herkes görebiliyor." şeklinde konuştu.

Muhabir : Sebahatdin ZeyrekYayınlayan : Alim Tunçay

28.11.2018 12: 36: 22