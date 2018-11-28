28 Kasım 2018, 15:52
»»

Denizlispor'dan 20 Yıl Sonra Bir İlk

Denizlispor

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, takım olarak 20 yıl aradan sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik  direktörü Yücel İldiz, "Süper Lig'e çıkmak için savaşıyoruz. Bunu herkes  görebiliyor." dedi.
Ligin 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Balıkesirspor Baltok ile  karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde  teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla  sürdürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışması yapan oyuncular idmanı taktik  çalışmasıyla tamamladı.
Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmandaki maça yoğun  bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Son 5 haftadır kazandıklarını ve bu yakaladıkları ivmeyi devam  ettirmek istediklerini belirten İldiz, " (Giresunspor maçı) Evimizde az daha  yenilecektik ama oyuncularımız buna izin vermedi. Bize olan güveni sarsmamak için  çalışmalara devam ediyoruz. Denizlispor 20 yıl sonra 5 maçlık galibiyet serisi  yakaladı. Bunu devam ettirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.
Denizlispor'u son olarak 2010-2011 sezonunun 17'nci haftasında  liderlik koltuğuna oturduğunu vurgulayan İldiz, takımın o dönem Süper Lig  potasına girdiğini ancak daha sonra orta sıralarda mücadele ettiğini veya kümede  kalma savaşı verdiğini belirtti.
Taraftarın ve yönetimin desteğiyle bugünlere geldiklerini ifade eden  İldiz, "İşimiz daha yeni başlıyor. Lig bundan sonra daha heyecanlı olacak.  Futbolcularımın kazanma isteği bizleri daha da yukarılara götüreceğine  inanıyorum. Süper Lig'e çıkmak için savaşıyoruz. Bunu herkes görebiliyor."  şeklinde konuştu.
  
    Muhabir : Sebahatdin ZeyrekYayınlayan : Alim Tunçay  
 28.11.2018 12: 36: 22

YORUMLAR