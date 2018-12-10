Denizlispor'dan Burak Çalık'a Destek

Kentteki sinerjinin müthiş olduğunu sözlerine ekleyen İldiz, "Belki 15-20 sene sonra stadımız ilk kez hınca hınç doldu. Muhteşem bir atmosfer vardı. Taraftarımısa teşekkür ediyoruz. Zirvedeki iki takımın mücadelesi kaliteliydi. İkinci yarı etkili olan taraf bizdik ama bir türlü topu çizgiden geçiremedik" yorumunu yaptı.