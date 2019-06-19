19.06.2019 17:20
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Denizlispor'dan Caner Hüseyin atağı

Denizlispor

Süper Lig'e yükselen Denizlispor, Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ için atağa geçti.

Süper Lig'e yükselen Denizlispor, Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ için atağa geçti. Ege temsilcisinin şu an askerde olan Bağ için kulübü ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e yükselen Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve takımların dikkatini üzerine çeken Hatayspor'un kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ için girişimler gerçekleştirdi. 30 Haziran'da Hatayspor ile olan sözleşmesi sona erecek Caner Hüseyin Bağ'ın transferinin sonlandırılması için oyuncunun bedelli askerlik görevinden dönmesi bekleniyor.

28 yaşındaki kanat oyuncusu sol kanatta görev yapıyor. Kariyerine Zeytinburnu'nda başlayan Bağ, Anadolu Üsküdar, Yeni Malatyaspor, Nazilli Belediyesi ve Hatayspor'da forma giydi. Bu sezon 42 maçta forma giyen Caner Hüseyin, 6 gol 7 asist kaydetti. Kariyerinde ise 252 maçta 36 gol 7 asistlik performans sergiledi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Hatayspor, Denizlispor, Spor

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