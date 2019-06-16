16.06.2019 12:07
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Denizlispor'dan kulüplere açık kapı

Denizlispor

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Keremcan gibi transferin gözde isimleri olan oyuncularına çok iyi teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Keremcan gibi transferin gözde isimleri olan oyuncularına çok iyi teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacaklarını söyledi. İskeleti bozmaya niyetleri olmadığını da ifade eden Çetin, "Ancak sözleşmesi süren futbolcularımıza iyi bir teklif gelirse değerlendiririz. Sonuçta burası da bir ticarethane sayılır. Şu ana kadar resmi bir teklif yok. Gelirse de değerlendiririz" dedi.
İç transferde pazarlıkların sürdüğünü ifade eden Ali Çetin, anlaşabildikleri futbolculara kısa bir süre içinde imza attıracaklarını dile getirdi. Süper Lig'deki hedeflerinin ilk 5 olduğunu hatırlatan Başkan Çetin, bu amaca göre takım kuracaklarının altını çizdi.
Öte yandan Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, yeni stat düzeninde iş adamları için locaların yapıldığı ve bunların belli bir ücret karşılığında çoğunun satıldığının açıkladı. Atatürk Stadı'na toplamda 14 loca yapılacağını ve bunların tanesini 100 bin TL'den satışa çıktığını kaydeden Şanlıkan, "Stadın 3 metre altına inip kapasiteyi 3 bin arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu.


- Denizli
Kaynak: DHA
Ali Çetin, Denizlispor, Spor

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