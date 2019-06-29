Denizlispor eski başkanı Ali İpek hayatını kaybetti! Ali İpek kimdir?

Milliyetçi Hareket Partisi Eski Belediye Başkan Adayı Ali İpek bir süredir kanser tedavisi görüyordu ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali İpek Denizlispor , hayatı, vefatı haberimizde…

ALİ İPEK KİMDİR?

Denizlispor eski başkanı Ali İpek 1 Ağustos 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Kasım 2005 - Haziran 2010 süreci ile Denizlispor Kulübü'nün başkanı, eski futbolcu, iş adamı olan İpek, ilk, orta, lise tahsilini Denizli'de tamamladıktan sonra, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünden mezun oldu.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPTI

Ali İpek, 1980 yılında Oluklu Mukavva ve Kutu sektörüne adım attı ve genç yaşlarından itibaren futbolda oyuncu, idareci ve başkanlık kademelerinde çeşitli görevler aldı. Birçok kez Yönetim Kurulu üyeliği de yaptığı Denizlispor'da 1990-92 yılları arasında başkanlık görevinde bulundu. A Milli Futbol Takımının Dünya 3.sü olduğu dönemi de kapsayan 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu 'nda (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı, bu dönemde Türkiye ve Denizli'de futbolun gelişmesine büyük katkılar sağladı.

Eski Denizlispor Başkanı olan Ali İpek evli ve iki çocuk babasıdır.