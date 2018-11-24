Denizlispor Evinde Giresunspor'la Oynuyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:14



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:14

SPOR Toto 1. Lig'de son 4 maçını kazanıp zirve yolunda iddialı konuma gelen Denizlispor, yarın orta sıralarda yer alan Giresunspor'la evinde karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları Gold ve VIP tribünü 70, kapalı B ve D üst 25, kapalı A ve E üst ile kapalı alt 15, maraton 10, kale arkası ve misafir tribünü 5 TL olarak belirlendi.Teknik direktör Yücel İldiz, Giresunspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek oyuncularını uyardı. İldiz, "Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Bu maçı da kazasız atlatıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi. - Denizli