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Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

03.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:36Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel , Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü 'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı.
Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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3.03.2020 18:15:01