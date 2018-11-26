Denizlispor Fırtına Gibi Esiyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:47



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:47

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde 10 kişi kalıp 2 kez geri düştüğü karşılaşmada Giresunspor'u 3-2 yenen Denizlispor tam 20 sene sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. En son 1998-1999 sezonunda 1'inci Lig'de 6'da 6 yapan yeşil-siyahlılar, teknik direktör Yücel İldiz döneminde bu sezon rakiplerini bir bir yenmeyi başardı. Ümraniyespor'a deplasmanda 3-0 yenildikten sonra çıkışa geçen Denizlispor, Afjet Afyonspor'u 3-0, Altay'ı 3-1, Adanaspor'u 4-1, Boluspor'u 2-1 ve Giresunspor'u da 3-2 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi. Yıllar sonra ilk kez Süper Lig umudunu yeşerten yeşil-siyahlılar attığı 25 golle de en çok skor üreten ekip olmayı başardı.Son olarak 2010-2011 sezonunun 17'nci haftasında liderlik koltuğunda oturup Süper Lig potasına giren Denizlispor, bu yıla kadar ya orta sıralarda yer aldı ya da kümede kalma savaşı verdi. Camianın müthiş bir sinerji sağladığını belirten Yücel İldiz, bulundukları konumu koruyacaklarını söyledi. "İşimiz daha yeni başlıyor" diyen deneyimli teknik adam, "Giresunspor maçında müthiş bir taraftar desteğini arkamıza aldık. Yönetimimiz de gerçek çok dinamik. Tüm bu unsurlar bizlere güç veriyor. Futbolcularımın kazanma arzusu, hırsı ve yüreği bizleri daha da yukarılara getirecektir. Yılmadan ve rehavete kapılmadan çalışacağız. Denizli şehri her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - Denizli