Haberler» Spor» Haber

Denizlispor, Galatasaray ile 39. randevuya çıkacak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile 9 yıl aradan sonra 39. randevuya çıkacak.

16.08.2019 09:49 Denizlispor, Galatasaray ile 39. randevuya çıkacak
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile 9 yıl aradan sonra 39. randevuya çıkacak.

Denizlispor, Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek. Atatürk Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaşırken, son maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Ligde şimdiye kadar iki takım arasında oynanan 38 maçın 25'ini Galatasaray kazanırken, Denizlispor ise 5 maçtan galip ayrıldı. 8 karşılaşmada ise ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 72 gole, Denizlispor 33 golle karşılık verdi. - DENİZLİ

Mustafa Kemal Atatürk, Denizlispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:52   Bursaspor'da yeni yönetim beklentilerin gerisinde kaldı
10:44   Mert Çetin, Roma için sağlık kontrolünden geçti
10:40   Avrupa'da tur sevinci yaşayan Trabzonspor, zorlu fikstüre giriyor
10:39   Beşiktaş sezonu Sivas'ta açacak
10:25   Trabzon yerel basınında Sparta Prag galibiyeti
10:04   Büyükler Badminton Dünya Şampiyonası Basel'de başlıyor
10:01   Sivasspor sezona kötü başlıyor