Süper Lig 2019-2020 sezonu birinci haftasında Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile oynayacak olan Denizlispor, 10 sezonun ardından Süper Lig'e çıkmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ise yeni transferlerinin performanslarını görecek. Peki, sezonun ilk maçı olan Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig sezonun ilk haftasında Denizlispor - Galatasaray karşılaşması 16 Ağustos 2019 Cuma günü gerçekleşecek. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 20.30'da başlayacak olup Bein Sports ekranlarında yayınlanacak.

42 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Denizlispor ile Galatasaray, 42 kez karşı karşıya gelmişti. 28 kez Galatasaray'ın galibiyeti ile sona eren maçlarda 5 kez de Denizlispor kazanan taraf oldu.

Denizlispor Süper Lig'e çıkmadan önceki son 15 mücadelesinde sadece 1 kere mağlup oldu. Galatasaray ise son 15 maçında 4 mağlubiyet aldı, 2 beraberlik ve 9 galibiyet elde etti.

GALATASARAY SADECE 8 MAÇTA GOL ATAMADI

Galatasaray, 61 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol attı, 8'inde ise fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılı takım, son 21 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başlangıç yaptı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ İLK HAFTA MAÇINDA OYNADILAR

Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisi olan Denizlispor ile daha önce 3 kez sezonun ilk hafta maçında karşı karşıya geldi.

Denizlispor ile 1984-1985 sezonunun ilk haftasında sahasında yaptığı müsabakayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 2000-2001'in açılış maçında konuk olduğu rakibini 1-0 skorla yendi. Galatasaray, 2008-2009 sezonunda da ilk hafta maçında İstanbul'da karşılaştığı Denizlispor'u 4-1 mağlup etti.