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Necati Ateş ve Hasan Şaş, Denizlispor taraftarları ile gerginlik yaşadı!

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor'un evinde Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından Denizlisporlu bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

16.08.2019 23:20 Necati Ateş ve Hasan Şaş, Denizlispor taraftarları ile gerginlik yaşadı!

Protokol tribünün altındaki localarda yer alan Denizlisporlu taraftarların söz dalaşına girdiği iddia edilen Necati Ateş ve Hasan Şaş, taraftarlara karşılık verince tansiyon yükseldi.

"BUNLARIN BAŞKANLARINI BOŞUNA DÖVMEMİŞLER"

Denizlispor taraftarları, Galatasaray'ın iki antrenörüne küfrederken, Necati Ateş küfürler nedeniyle polislere sitemde bulundu. Olayın büyümesi özel güvenlikler ve polisler sayesinde önlendi. Tribünden sahaya indirilerek oyuncuların sahaya çıktığı körükten soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçen Necati Ateş'in, el-kol hareketi yaparak, "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği iddia edildi.

Polisler, Denizlispor Başkanı Ali ÇetinPolisler, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i dövüp kaburgasını kırdı!


Necati Ateş, Denizlispor, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (7)
FENERLİHALİT: normal hasan sas böyle kötü gidince olay cikarmasini gayet dogal. . .
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KENAN: Çirkef hep çirkef sahipleri fıtıktan dolayı gelememiş
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KU: iyi günleri bunlar
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ZAZAKİ: gs da iki kabadayı varken üçlemişler bunlar meydanı boş bulmuşlar ellerinden gelse herkesi dövecekler zibidiler. . .
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VATANDAŞ: Bu adam kvgadan başka bir işe yarıyormu? Hani spor kardeşlik dostluktu. Bu adamın acilen spor ile ilişkisi kesilmelidr. Her maç olay kavga küfür bıktık artık
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DIMBILLI DAYI: pavyon fedaisi haso
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DR. HİLMİ TANRIKULU: Olay mı var, Hasan şaşırıyor ve hep olayların içinde.
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