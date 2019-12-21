Haberler » Spor » Denizlispor galibiyete kilitlendi - Spor

Denizlispor galibiyete kilitlendi

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenip hafta içinde ise Ziraat Türkeyi Kupası 5'inci Turu'nda Altınordu'yu eleyen Yukatel Denizlispor, pazartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendi.

21.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:54 Denizlispor galibiyete kilitlendi

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 'u 2-1 yenip hafta içinde ise Ziraat Türkeyi Kupası 5'inci Turu'nda Altınordu'yu eleyen Yukatel , pazartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendi. 

Başkan Ali Çetin zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Takımlarının her hafta performansı yükselttiğini dile getiren Ali Çetin, "Seyircimizin de desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyoruz. Önümüzde son 2 maçımız kaldı. 2'de 2 yapıp ilk yarıyı iyi bir noktada bitirmek istiyoruz" diye konuştu. 

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılarda sakatlığı devam eden sol bek Bergdich ve sarı kart cezalısı stoper Mustafa Yumlu, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Son 4 haftada topladığı 10 puanla büyük moral kazanan Denizlispor'da yönetim Alanyaspor maçı öncesi bilet fiyatlarında indirim yaptı. Taraftar desteğini arkasına alıp iyi bir atmosfer yaratmak isteyen Denizlispor'da bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkaları 10 TL olarak belirlendi. 

RODALLEGA SEVİNDİRİYOR

Denizlispor'da takımın en önemli gol silahı Hugo Rodallega'nın formu teknik heyeti sevindiriyor. Eski takımı Trabzonspor'la oynanan deplasman maçında 2 gol birden bularak takımına 3 puan kazandıran Rodallega, Aytemiz Alanyaspor maçında takımının sahadaki en önemli gol kozu olacak. 7 maçlık gol hasretini sonlandıran Kolombiyalı santrfor, yükselen formunu seyircisinin önünde de sürdürmek istiyor. Gol sayısını 4'e çıkaran deneyimli oyuncunun antrenmanlardaki istekli görüntüsünün bu karşılaşma öncesi teknik heyeti memnun ettiği belirtildi.



Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:35   Rizespor maçına sis engeli tehlikesi !.. - Spor
14:26   Erdek'te 'Liselerarası Badminton Turnuvası' sona erdi - Spor
14:24   Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Bajevic oldu - Spor
14:21   İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City - Spor
14:18   Sivasspor, Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor - Spor
12:41   Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor sitesini hackledi - Spor
12:11   Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor - Spor
12:10   Altay mı, Karius mu? İşte istatistikler - Spor
12:04   Beşiktaş'ta gözler kanatlarda! Lens ve Caner'in ilk 11 başlaması bekleniyor - Spor
21.12.2019 14:37:24