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Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

27.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:43Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor
, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde güç ve dayanıklılık çalışmaları ile başlayan antrenman teknik ve taktik çalışmalarla son buldu. Antrenmana kart cezalısı Radoslaw Murawski'nin yanı sıra Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Zeki Yavru, arka adelesinde sakatlığı bulunan Kibong Mbamba ve dizinde hafif ağrıları bulunan Kerem Can Akyüz katılmadı. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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