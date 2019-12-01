Denizlispor, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 13. haftasında Denizlispor, deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Gaziantep'in golünü 54. dakikada Kayode kaydetti. Denizlispor'a 3 puanı getiren goller 58 ve 85. dakikadalarda Hadi Sacko'dan geldi.

Bu sonuçla Denizlispor puanını 17'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep, Konyaspor deplasmanına gidecek. Denizlispor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

KADIN TARAFTARLARDAN DESTEK

Gaziantep FK'nın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maça kadın taraftarlar damgasını vurdu. Ev sahibi takımın taraftarları, kırmızı-siyahlı ekibi yalnız bırakmayarak tezahüratları ile destek oldu. Gaziantep FK'nın kadınlardan oluşan taraftar grubu karşılaşma boyunca tezahüratlarda bulundu. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi de bir süre kadın taraftarlarla maçı takip etti.