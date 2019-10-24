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Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor

- Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyorDENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

24.10.2019 14:12
- Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor
DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçında kasığına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan ve tedavisi devam eden Mustafa Yumlu da takımla birlikte antrenmana çıkarken, Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağına ise maç günü karar verileceği öğrenildi. Bir süredir devam eden sakatlığı nedeniyle Hugo Rodallega antrenmana çıkmadı. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ve çift kale maç ile devam etti.
Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Kaynak: İHA

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