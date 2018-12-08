08 Aralık 2018, 11:19
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Denizlispor, Gençlerbirliği Maçını Kapalı Gişe Oynayacak

Denizlispor, Gençlerbirliği Maçını Kapalı Gişe Oynayacak

Denizlispor’da, ligin 15. haftasında lider Gençlerbirliği ile oynanacak mücadelenin tüm biletleri satıldı.

Denizlispor'da, ligin 15. haftasında lider Gençlerbirliği ile oynanacak mücadelenin tüm biletleri satıldı. Yeşil-siyahlı ekip, pazar günü oynanacak maçta, 15 bin kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda kapalı gişe oynayacak.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da ligin 15. haftasında pazar günü saat 16: 00'da oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinin tüm biletleri satıldı. Denizlispor Medya Sorumlusu Mehmet Han Yılmaz, 15 bin kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağını bildirdi. Ligin son 6 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen ve 2. sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, süper lige çıkma adına taraftarının da desteği ile bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor. Süper Lige çıkma adına zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaya Gençlerbirliği; 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 34 puanla çıkarken, Denizlispor ise; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 29 puanla çıkacak. - DENİZLİ Denizli,Denizlispor,Gençlerbirliği
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:19



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