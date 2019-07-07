07.07.2019 11:56
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Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor transferde hız kesmiyor. 4 önemli ismi transfer eden Denizlispor'un yeni hedefi ise Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre.

Trabzonspor'dan golcü Hugo Rodallega, Demir Grup Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar, Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes ve stoper Cristian Sapunaru'yu renklerine dahil eden ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi transfer etmek istiyor.

DENİZLİSPOR'DA HEDEF GÖKHAN TÖRE

Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetimin kanatlarda görev yapan Gökhan'a teklif götürdüğü öğrenildi. Gökhan'la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin euro teklif sunulduğu iddia edildi. Gökhan Töre'nin cevabını bekleyen kurmayların bu transferde istekli olduğu vurgulandı.

FORMADAN UZAK KALDI

Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden futboldan uzak kalan tecrübeli futbolcu son 2 sezonda sadece 9 resmi maça çıkabildi. Leverkusen ve Chelsea'nin altyapısında yetişen Gökhan, Rusya'da Rubin Kazan, Almanya'da Hamburg, İngiltere'de West Ham United formalarını giyip A Milli Takım'da 26 kez görev yaptı.

Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde

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Denizlispor, Gökhan Töre, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (1)
DP: Denizlisporumuz güzel işler yapıyor hücuma para harcadık şimdi orta ve ucuz yollulara geliyor. Tamam oyunca son zamanlarda oynamadı ancak yaşı 32-33 değil. Hayatını lüks sürdürmek istiyorsa bir süre daha kendini kanıtlaması lazım futbolu salacak yaşta değil.
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