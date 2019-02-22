Denizlispor Hazır Kıta

Kaynak: DHA

SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçta takipçisi Osmanlıspor'u konuk edecek 47 puanlı lider Denizlispor geri sayıma geçti. Tüm hafta boyunca yoğun bir şekilde karşılaşmaya hazırlanan yeşil-siyahlılarda cezalı stoper Abdulkerim dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Yücel İldiz, final maçlarından birini oynayacaklarını söyledi. Osmanlıspor'un ligin en deneyimli ekiplerinden biri olduğuru dile getiren deneyimli teknik adam, "Puan olarak avantajımız var ancak bu yeterli değil. Rakibimiz iyi futbolculardan kurulu bir kadroyla mücadele ediyor. Bizim de futbolcu kalitemiz üst seviyede. Bu maçı kazanmalıyız" dedi.Rakiplerini yendikleri takdirde çok önemli avantajın sahibi olacaklarını sözlerine ekleyen Yücel İldiz, "Sonuca göre ligin genelinde bir kopma olacağını sanmıyorum. Ama galibiyet halinde Süper Lig yolunda çok büyük mesafe katederiz. Böylesi kritik bir müsabakaya tüm taraftarımızı bekliyoruz, desteğe çok ihtiyacımız olacak" yorumunu yaptı.Denizlispor'da İldiz'in Abdulkerim'in yokluğunda defansın göbeğini Alperen-Oğuz ikilisiyle kurması bekleniyor. Öte yandan antrenmanı ziyaret eden Atatürk İlkokulu öğrencileri, futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram etti. Ziyarette takımdan galibiyet bekleyen öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. - Denizli