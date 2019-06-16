Denizlispor ile hayata tutunan 12 yaşındaki Yunus ve babasının hikâyesi

Denizli'de yaşayan 12 yaşındaki Yunus Kara, küçük yaşında çeşitli hastalıklarla boğuştu, altı kalp ameliyatı geçirdi. Üstüne bir de babası Bayram Ali Kara beyin kanaması geçirince hayatı altüst olmak üzereydi. Geçen sene ise Denizlispor ile tanıştı ve yaşamı değişti. Futbolla yatıp kalkmaya başladı, doktorların "mucize" demesine rağmen, hayata Denizlispor sayesinde tutundu. Yunus şimdi futbolcuların da en yakın arkadaşı. Takımının Süper Lig’e yükseliş yolculuğunda babasıyla birlikte hiçbir maçı kaçırmadı ve gelecek sezonki maçları iple çekiyor.





Futbol bir kez daha futbol olarak kalmadı





Denizli'deki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi görev edinen Denizli yerel medyası, 12 yaşındaki bir çocuğun yaşama tutunmaya çalıştığını öğrendi. Hemen organize oldular, Yunus Kara ve ailesine ulaştılar. Müthiş hikâye de burada başladı.



Evlerine yaptıkları ziyarette Yunus'a Denizlispor atkıları ve formaları götürdüler. Geçirdiği zor günlerde moral bulan Yunus, koyu bir Denizlispor taraftarı oldu ve maçları takip etmeye başladı. 12 yaşında altı kez kalp ameliyatına giren Yunus, Süper Lig'e yükselmeye çalışan Denizlispor’la yatıp kalkmaya başlayınca mucize de gerçekleşti. Vücudunun yüzde 70'i felçli olan genç futbolsever, beklenenden çok daha iyi hareket ediyor ve konuşuyor.



Yunus’un babası Bayram Ali Kara da oğlunun tedavisi için yoğun çaba sarf etti. Oğlunu iyileştirmeye çalışırken beyin kanaması geçirdi ancak o da zor günleri atlattı.



Ailesi ve Denizlispor tutkusuyla yaşayan Yunus, şu sıralar tek bir cümleyi ağzından düşürmüyor: "Şampiyon Denizli!"



Babası Bayram Ali Kara, Denizlispor'a şöyle teşekkür ediyor: "Çok zor günler geçirdik ama Denizlispor'un Yunus'u fark etmesi ve ona değer vermesi, Yunus'un hastalığını iyi yönde etkiledi. Artık hayata tutunacağı bir dalı var Yunus'un. Maçları izlemeyi seviyor, stada gideceği günü iple çekiyor. Biz de çok mutluyuz."



Horozlar'ın futbolcuları da sürece çok büyük katkılarda bulundu ve maddi yardımların yanı sıra manevi olarak da Yunus ve babasının yanında yer aldı. Ligin ikinci yarısında şampiyonluk için mücadele ederken Pamukkale'de Yunus'a bir sürpriz hazırlayan futbolcular, Denizli tribününün genç üyesiyle beraber zaman geçirdi ve ona moral verdi. Yönetim de Yunus’un tamamen iyileşip Denizlispor’un tüm maçlara gelmesini bekliyor.



Belki de yakın geçmişte İngiltere Premier Lig'de Aaron Mooy veya NBA'de Utah Jazz ile gördüğümüz ve tüm dünyaya umut aşılayan görüntüleri gelecek sezon Süper Lig’de de izleyebiliriz.





Hazırlayan: Alperen DELİBAŞ







