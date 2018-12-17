Denizlispor-İstanbulspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor
'un, sahasında İstanbulspor
ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası 21 Aralık
Cuma günü oynanacak Denizlispor-İstanbulspor karşılaşması ile başlayacak. Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkarıldığı ve bilet tutarlarının ise şu şekilde olduğu belirtildi:
"VIP ve Gold tribünler 100 TL, B ve D Üst tribünler 35 TL, A Üst ve E Üst tribünler 25 TL, A Alt ve E Alt tribünler 25 TL, Maraton Tribünü 15 TL, Kale
Arkası tribünü 10 TL, Misafir tribünü 10 TL." - DENİZLİ
21 Aralık,Denizlispor,İstanbulspor
Kaynak: İHA