Denizlispor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor 'da teknik direktörü Hikmet Karaman , iyi başladıkları bir maçın sonunda sahadan berabere ayrılmalarının üzücü olduğunu söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, maç sonunda alınan skordan memnun olmadıklarını belirterek, "Oyunun 1-0'lık bölümüyle 1-1'den sonra olan bölümü var. Maça iyi başladık, golü bulduk." dedi.Skoru 2-0'a taşıyacak pozisyonları da yakaladıklarını fakat değerlendiremediklerini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:"Golden sonra da ataklarımız var. Normalde 2'yi bulmamız gereken pozisyonlar var. Son pası iyi çıkarıp 'al da at' diyebileceğimiz pozisyonlar var. Bunda başarılı olamadık. İlk yarıyı önde kapadık. İkinci devreye de aynı düşünce içerisinde çıktık. Fakat öyle bir gol yedik ki golün 3-4 dakika öncesi mutlaka oyuncu değişikliği yapmamız gerektiğini oyun gösterdi. 1-1'den sonra farklı şekilde mağlup da olabilirdik. Kalecimizin kurtardığı, rakip oyuncuların faydalanamadığı pozisyonlar var. Bir puan yeterli mi, asla değil. Bugün burada 3 puan alsak 5 puan ile ligin farklı yerlerinde farklı hesaplar yapacaktık. Şu anda 3 puandayız. Ligin dibindeki takım olduk. İki deplasman maçımız var. Mutlaka bu deplasmanlarda galibiyet hasretine son vermek zorundayız. Aslında bu hafta bunu yakalamıştık ama değerlendiremedik.""Futbol adına verdiğimiz mücadeleden memnunum"Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz de deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyduklarını, özellikle ikinci yarı galibiyeti getirecek pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.Lige çok zorlu bir fikstürle başladıklarını dile getiren İldiz, "Futbol adına sahada mücadele eden, seyir zevki veren, çağdaş futbol oynayan bir Denizlispor oluşturmanın sözünü verdik. Her zaman kazanma alışkanlığı olan bir Denizlispor izletmeye devam edeceğiz demiştim. İlk 3 hafta bunları gerektiği şekilde yaptık." dedi.Bugün kazanmak için çıktıkları maçta 1 puana razı olduklarını ifade eden İldiz, şöyle devam etti:"Kayseri'de iyi bir mücadele olacağını biliyorduk. İlk 10-15 dakika iyi başlamadık. Gol de yedik. Özellikle ilk yarının son 20 dakikası ve ikinci yarı 45 dakika gerçekten müsabakayı kazanma adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Berabere bitti maç. Maçtan sonra futbolcu arkadaşlarıma 'sizleri kazanmış bir takım gibi kutluyorum' dedim. Bu şekilde takım oyunumuz gelişecek. Hala eksiklerimiz var. Bugün deplasmanda oynadık, kazanmak istiyorduk ama berabere bitti. Çok gol kaçırdık. Onları kaçırmamamız lazımdı. Futbol adına verdiğimiz mücadeleden dolayı memnunum. Kayserispor'a bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar diliyorum. Denizlispor olarak ligde elimizden geldiği sürece futbola katkı sağlayıp, zevk veren futbol izletmeye devam edeceğimizin sözünü veriyorum."