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Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın akşam Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

23.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:44Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Yukatel , Süper Lig'in 23. haftasında yarın akşam ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyah takım, son antrenmanını, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışma ile sona erdi.
Tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.
Hava yolu ile İstanbul'a gidecek Denizlispor kafilesi, kalacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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