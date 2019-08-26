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Denizlispor, kayıpsız ilerliyor

Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor, Galatasaray'ın ardından deplasmanda Antalyaspor'u da yenerek ligde 2'de 2 yapan 4 takımdan birisi oldu.

26.08.2019 12:20 Denizlispor, kayıpsız ilerliyor
Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor, Galatasaray'ın ardından deplasmanda Antalyaspor'u da yenerek ligde 2'de 2 yapan 4 takımdan birisi oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, dün Antalya'da karşılaştığı rakibini de 2-0 yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Denizlispor ikinci haftayı da 3 puanla kapatarak ligde 2. haftanın ardından gol yemeyen tek takım oldu.
Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sahaya çıkan Denizlisporlu oyuncular, rakipleri karşısında gösterdiği oyunla taraftar ve camiada takdir topladı.
Ayrıca dünkü maçta 79. dakikada penaltıyı kurtaran file bekçisi Adam Stachowiak da takımın gözdeleri arasında yer aldı.

Antalyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Spor

Kaynak: AA

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