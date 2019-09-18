Haberler » Spor » Haber

Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti.

18.09.2019 18:41Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Oğuz Yılmaz'ın doğun günü de kutlanarak pasta kesildi.

Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Kırmızı kart cezası biten Tiago Lopez ile sakatlığı sona eren Kibong Mbamba'da takımlar birlikte çalışmalara başladı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda futbolcuların hayli neşeli ve istekli oldukları gözden kaçmazken, futbolcular Kayserispor karşısında alacakları galibiyet ile Konyaspor yenilgisini unutturmak istiyor. Antrenmanda yeşil-siyahlı ekibin başarılı futbolcularından Oğuz Yılmaz'ın doğum günü de kutlanarak pasta kesildi.

Antrenman daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - DENİZLİ

İstikbal Mobilya, Denizlispor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:15 Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı
22:15 Canlı yayın duyurusu
22:05 Yeni Malatyaspor'da Bifouma şoku
22:05 Abdullah Avcı: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
22:04 Beşiktaş, Bratislava maçına hazır
22:02 Biga Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Recep Kara oldu
22:02 Basketbol: TÜBAD 13. Mehmet Baturalp Turnuvası