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Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

13.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:00Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
, Süper Lig'in 22. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma, pas çalışması ile devam ederek taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekipte tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Darbeye bağlı ağrıları bulunan Radoslaw Murawski tedbir amaçlı takımdan ayrı düz koşu yaptı. - DENİZLİ

Denizlispor, Kayserispor, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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