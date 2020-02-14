Haberler » Spor » Denizlispor, Kayserispor maçına hazır - Spor

Denizlispor, Kayserispor maçına hazır

Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

14.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:20Denizlispor, Kayserispor maçına hazır
, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 21. hafta maçında sahasında Kayserispor ile oynayacak olan Denizlispor, müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmanda tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. - DENİZLİ

Denizlispor, Kayserispor, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
14.02.2020 14:15:53