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Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

14.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:16Denizlispor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Yukatel , Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Hes Kablo ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve taktik çalışması yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi.
Tedavilerine devam edilen Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Denizlispor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: AA

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