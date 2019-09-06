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Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

06.09.2019 19:46 Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam saatlerinde yapıldı. Çocuğunun ameliyatından dolayı izinli olan Zeki Yavru çalışmalara katılmazken, 3 haftalık sakatlık döneminin ardından Kibong Mbamba da antrenmanda yerini alarak takımdan ayrı çalıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Lopez de çalışmalara katıldı. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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