Haberler » Spor » Denizlispor kupada tur peşinde - Spor

Denizlispor kupada tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Denizlispor deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

04.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:46Denizlispor kupada tur peşinde
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda ile karşılaşacak. Yarın oynanacak maçın son antrenmanı yapılırken, yeşil-siyahlılarda kupa maçı kadrosu da belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Denizlispor, yarın Tire 4 Eylül Stadı'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılarda son antrenman Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapıldı. Antrenman taktik yoğunluklu çalışmalar ile yapıldı.

Antrenman çalışmalarına sakatlığından dolayı Sapunaru katılmazken, kaleci Adam Stachowiak ve Kibong M'bamba takımdan ayrı şekilde çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren idmanın ardından Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı.

Yeşil-siyahlılar kara yoluyla İzmir'e doğru yola çıkarken, Denizlispor'un kadrosunun Tolgahan Acar, Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdich, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Radoslav Murawski, Recep Niyaz, Sedat Şahintürk, Burak Çalık, Oscar Estupinan, Mehmet Akyüz, Asım Aksungur, Murathan Sütçü isimlerinden oluştuğu öğrenildi. - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Altınordu, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:06 UEFA Başkanı Aleksander Ceferin açıkladı! 'Eğer burnu uzunsa...' - Spor
17:04 Maçın ardından - Spor
17:00 Ülkü Tula, Wushu Kung Fu şampiyonasında Sakarya'nın gururu oldu - Spor
16:58 Taner Taşkın: "Van'daki maç için ciddi umudumuz var" - Spor
16:57 Kasımpaşa Antrenörü Erkan Çoker: "Tur şansımız yüksek" - Spor
16:20 Emniyetten Burak Yılmaz'ın çakar kullandığına ilişkin açıklama - Spor
16:01 Paulo Dybala ve Rihanna, Londra'da partiye katıldı - Spor
15:58 Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı - Spor
15:23 Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü! - Spor
15:14 Ali Koç'tan TFF, MHK ve VAR isyanı! - Spor
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:36 Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
17:38 Türk şirket Papara, Fintech100 listesine girdi
4.12.2019 17:11:18