27 Kasım 2018, 10:16
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Denizlispor Ligde İkinci Sıraya Yükseldi

Denizlispor Ligde İkinci Sıraya Yükseldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ligde topladığı 28 puan ile 2. sıraya yerleşti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ligde topladığı 28 puan ile 2. sıraya yerleşti.

Yeşil-siyahlı ekip ligin 13. haftasında ikinciliğe yükseldi. Denizlispor oynadığı 13 karşılaşmadan 9'unu kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-siyahlılar oynadığı maçlardan 3'ünden ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu kendi evinde oynadığı ve iki defa geriye düştüğü Giresunspor maçını ise 3-2'lik skorla kazandı. Ligin 14. haftasında ise Denizlispor deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Mbamba Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek. Takımda sarı kart cezası sınırında ise Keremcan Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Aissati ve Mehmet Akyüz bulunuyor. - DENİZLİ
27 Kasım 2018 Salı 10:16



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