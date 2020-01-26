Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic'in kafatasında çatlak meydana geldi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor 'un yeni transferi Adis Jahovic Denizlispor maçının 46. dakikasından itibaren oyuna devam edemedi.
KAFATASINDA ÇATLAK VAR
Tecrübeli futbolcu girdiği bir pozisyon sonrası sakatlandı ve kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Jahovic'in kafatasında çatlak oluştuğu öğrenildi.
MAÇTA AĞLARI SARSMIŞTI
BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a giden Adis Jahovic, Antalyaspor formasıyla ilk golünü 26.dakikada Denizlispor deplasmanında attı.