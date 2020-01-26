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Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic'in kafatasında çatlak meydana geldi

Süper Lig'in 19.haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşan Antalyaspor'da Adis Jahovic şoku yaşanıyor. İlk kez Antalyaspor forması giyen golcü oyuncu ikinci yarıda yaşanan bir pozisyonun ardında hastaneye kaldırıldı. Jahovic'in kafatasında çatlak meydana geldiği öğrenildi.

26.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:45

Süper Lig ekiplerinden 'un yeni transferi Adis Jahovic maçının 46. dakikasından itibaren oyuna devam edemedi.

KAFATASINDA ÇATLAK VAR

Tecrübeli futbolcu girdiği bir pozisyon sonrası sakatlandı ve kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Jahovic'in kafatasında çatlak oluştuğu öğrenildi.

MAÇTA AĞLARI SARSMIŞTI

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a giden Adis Jahovic, Antalyaspor formasıyla ilk golünü 26.dakikada Denizlispor deplasmanında attı.

Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic'in kafatasında çatlak meydana geldi

Antalyaspor, Denizlispor, Spor


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