08.07.2019 15:33
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Denizlispor, Mustafa Yumlu'yu transfer etti

Denizlispor, Mustafa Yumlu

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'dan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'dan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de ilk 5 hedefi ile transferlerini gerçekleştiren Yukatel Denizlispor, son olarak Mustafa Yumlu'yu renklerine kattı. Geçen sezon Akhisar'da forma giyen ve defansta görev yapan futbolcu ile masaya oturan yeşil-siyahlı takım, 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin de takımda güzel futbol oynayacak oyuncuları tercih etmeye çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Mustafa Yumlu, Denizlispor, Spor

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