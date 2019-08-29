Haberler» Spor» Haber

Denizlispor ön libero transferine son noktayı koyuyor

Yukatel Denizlispor, transfer sezonunun kapanmasına günler kala önlibero takviyesi için sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Nijeryalı Uche Agbo ya da Kolombiyalı Guillermo Celis isimlerinden birine imzayı attırmayı planlıyor.

29.08.2019 15:08 Denizlispor ön libero transferine son noktayı koyuyor
Yukatel Denizlispor, transfer sezonunun kapanmasına günler kala önlibero takviyesi için sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Nijeryalı Uche Agbo ya da Kolombiyalı Guillermo Celis isimlerinden birine imzayı attırmayı planlıyor.

Süper Lig'e 2 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Denizlispor, Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda yapacağı 2 transferle takım kadrosuna son halini verecek. Stoper oyuncusu Frederic Veseli ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, ön libero transferini bugün bitirecek. Alternatifleri ikiye indiren yeşil-siyahlılar; Nijeryalı Uche Agbo ya da Kolombiyalı Guillermo Celis isimlerinden birine imzayı attıracak.

Denizlispor, Uche Agbo ve Guillermo Celis arasında tercih yaparak bugün anlaşma sağlayacağı ismi Denizli'ye getirecek. - DENİZLİ

Uche Okechukwu, Yücel İldiz, Denizlispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:25   "İnşallah Konyaspor deplasmanından kayıpsız döneriz"
16:22   Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik mesajı
16:17   Beşiktaş transfer haberleri | Medel yerine Elneny
16:17   Son dakika: Trabzonspor'da flaş Obi Mikel iddiası
16:17   Adil Rami: Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum
16:15   Kocaelispor'un transfer yasağı kaldırıldı
16:12   Bülent Korkmaz: "İnşallah Konya'dan kayıpsız döneriz"