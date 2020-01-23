Haberler » Spor » Denizlispor Özgür Çek'i kadrosuna kattı - Spor

Denizlispor Özgür Çek'i kadrosuna kattı

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, dün prensipte anlaşmaya vardığı Kasımpaşa'dan sol bek Özgür Çek'i kadrosuna kattı.

23.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:17Denizlispor Özgür Çek'i kadrosuna kattı

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde arayışlarını sürdüren Yukatel , dün prensipte anlaşmaya vardığı 'dan sol bek Özgür Çek'i kadrosuna kattı. Denizlispor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Muhammet Özkal ve Trabzonspor'dan Onazi'nin ardından üçüncü transferini gerçekleştirdi. 29 yaşındaki deneyimli oyuncu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat ve Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın hazır bulunduğu törende Özgür kendisini 2.5 yıllığına Denizlisporlu yapan resmi sözleşmeye imza attı.



Denizlispor, Kasımpaşa, Özgür Çek, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:42  Adnan Polat, Nusaybin'deki çocuklarla bir araya geldi
17:41  Lukas Podolski, Antalyaspor'da
17:35  Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
17:34  Yeni Malatyasporlu Farnolle: Avrupa deneyimini tekrar yaşamak istiyoruz
17:32  Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
23.01.2020 17:44:19