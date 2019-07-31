Haberler» Spor» Haber

Denizlispor, Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

31.07.2019 12:33 Denizlispor, Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Yukatel Denizlispor, Palermo forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, bugün Polonyalı oyuncu Radoslaw Murawski'yi kadrosuna dahil etti. Genç oyuncu, Denizli'ye geldiğinde ilk olarak takımın maçlarını oynayacağı Atatürk Stadyumu'na giderek Başkan Ali Çetin ile bir araya geldi ve oyuncunun Denizli'ye geldiğini Başkan Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ardından sağlık kontrolüne giden oyuncu kulüp tesislerinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Radoslaw Murawski'nin imza törenine Başkan Yardımcıları Nevzat Yakı, Ramazan Erbil, Mali Asbaşkan Fikret Onur, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan İsmail Bay katıldı. Genç futbolcu imza töreninin ardından Afyonkarahisar'da kamp yapan takıma katılmak üzere yola çıktı. - DENİZLİ

Denizlispor, Ali Çetin, Denizli, Palermo, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:59   Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi zihinsel ve bedensel anlamda geliştirmek için çalışıyoruz
14:58   Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya sevinci
14:58   Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi
14:58   Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
14:56   Kayserisporlu futbolcular emojileri gerçek hayata uyarladı
14:55   Kahramanmaraşspor'dan iki yeni transfer
14:55   Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi