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Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

- Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyorDENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

20.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:32
- , maçı hazırlıklarını sürdürüyor
DENİZLİ - Denizlispor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.
Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor kendi evinde Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına milli takım maçları nedeniyle geçtiğimiz hafta verilen aradan itibaren başlayan yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti.
Denizli temsilcisinde kart cezalısı bulunmazken, milli takımda olan Modou Barrow ile belinde sakatlığı bulunan Adam Stachowiack antrenmana katılmadı.
Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Denizlispor, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA


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