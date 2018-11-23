Denizlispor Sezonun Bilet Satış Rekorunu Kırmak İstiyor

23 Kasım 2018 Cuma 12:33



23 Kasım 2018 Cuma 12:33

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor hafta sonu oynayacağı Giresunspor karşılaşması için satışa çıkarılan biletlerden 5 bin 600'nün satıldığını açıkladı.Denizlispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada satışın sezonun en yüksek bilet satışı olan maçlardan birisi olduğu vurgulanarak, "Giresunspor maçı için şu ana kadar toplam 5 bin 600 adet bilet satıldı. Bu sezonun en kalabalık maçı olan Adanaspor maçında 4 bin 600 taraftarımız vardı" ifadesine yer verildi. - DENİZLİ