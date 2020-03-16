Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
16.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:47
Yukatel Denizlispor , Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve koşunun ardından taktik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.
Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Recep Niyaz'ın tedavisinin 1 ay sürebileceği, Modou Barrow'un da sağ arka üst adalesinde küçük yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam eden Isaac Sackey bu hafta içinde takım ile çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.
Tedavileri devam eden Zakarya Bergdich, Kibong Mbamba, Hadi Sacko ve Ben Youssef'in milli maç arasında takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve koşunun ardından taktik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.
Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Recep Niyaz'ın tedavisinin 1 ay sürebileceği, Modou Barrow'un da sağ arka üst adalesinde küçük yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam eden Isaac Sackey bu hafta içinde takım ile çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.
Tedavileri devam eden Zakarya Bergdich, Kibong Mbamba, Hadi Sacko ve Ben Youssef'in milli maç arasında takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Denizlispor, Sivasspor, 21 Mart, Spor
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