Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: "Kayserispor maçını kazanırsak önümüz açık"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü ağırlayacakları Hes Kablo Kayserispor 'u yenmeleri halinde, alt sıralarda yer alan takımlarla puan farkını açacaklarını söyledi.Teknik direktör Mehmet Özdilek, futbolculardan Recep Niyaz ile Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Hes Kablo Kayserispor ile yapacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.Özdilek, ligde son oynadıkları Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, "İki haftadır doğru gittiğimizi düşünüyorum. Bireysel hatalarımızı minimize ettik. Bu hafta sahamızda Kayserispor ile karşılaşacağız. Onlar da ligdeki konumları itibarıyla kazanmak için oynayacaklar. Bu ligde içerde ve dışarda her maç çok zor. Biz aynı ciddiyet ve kararlılıkla, seyircimizin de desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.Galibiyet için seyirci desteğinin önemli olduğunu belirten Özdilek, şunları kaydetti: "Deplasmanda bu ligin en başarılı takımlarından biriyiz. Bu önemli bir başarı. İçeride de de tam tersi, zaman zaman zafiyet yaşadığımız müsabakalar oynadık. Kazanabileceğimiz çok maçı, bireysel hatalar nedeniyle kazanamadık. Deplasmanda bu hatalardan imtina ediyoruz. Bizim için her maç, her puan çok önemli. Biz her hafta kendimizi ileri taşıyoruz. Bu hafta kazanırsak önümüzün açık olduğu aşikar. Alttaki rakiplerle ciddi bir puan farkı olacak. Ligin boyu kısaldı. Kazanarak önümüze daha rahat bakmak istiyoruz."Recep Niyaz: "Kolay maç olmayacak"Yeşil-siyahlı oyuncu Recep Niyaz, Hes Kablo Kayserispor maçıyla galibiyet hasretine son vermek istediklerini aktararak, şu görüşleri paylaştı:"Kayserispor geçen hafta son dakikalarda gol yedi ve puan kaybetti. Onlar da yukarı çıkmak istiyor. Puan sıralamasında altta olsalar da kesinlikle kolay maç olmayacak. İyi bir takımız. İçeride kazanmakta zorluk çekiyoruz ama bu sürecin de geçici olduğuna inanıyorum. Kayserispor maçında kara bulutları dağıtacağımıza inanıyorum. Bizim için hakikaten kazandıktan sonra ligin büyük bir bölümünü tamamlamış olacağız. Çünkü rakiplerimiz kendi aralarında oynuyor. Kayserispor maçından 3 puan alacağımıza, hem taraftar hem camia hem de futbolcular olarak bu hasrete son vereceğimize inanıyorum."Recep Niyaz, forma giyemediği karşılaşmalar için üzgün olduğunu belirtti. Çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığını kaydeden orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu camianın bir neferi, evladı olarak elimden geldiğince mücadele ediyorum. Oynamadığım zaman çok fazla üzülüyorum. Bu takıma çok fazla emek vermek isteyenlerdenim ama karar veren biz değiliz. Kararı hocamız veriyor. Şuna inanıyorum ki; oynayan her oyuncu, elinden geldiği kadar bu takıma layık olmaya çalışıyor. Çok iyi oynamadığımız maçlar olmuştur ancak hiçbir zaman kötü mücadele etmedim. Mücadele anlamında taşıdığım formaya layık olmaya çalıştım. Maçta oynarsam elimden geleni yaparım."Bu arada karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlı ekibi, bir grup engelli ziyaret etti.