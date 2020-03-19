Menü
Haberler ›› Spor ››Denizlispor Teknik Direktörü Uygun: Taraftarımızla barıştık - Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Uygun: Taraftarımızla barıştık

Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni evinde 1-0 yenerek 3 maçta 7 puan toplayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, göreve geldikten sonra ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, "3 maçta 7 puan toplayarak biraz da olsa nefes almamızı sağladık" dedi.

19.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:14
Denizlispor Teknik Direktörü Uygun: Taraftarımızla barıştık

Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni evinde 1-0 yenerek 3 maçta 7 puan toplayan Yukatel Denizlispor 'da teknik direktör Bülent Uygun, göreve geldikten sonra ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, "3 maçta 7 puan toplayarak biraz da olsa nefes almamızı sağladık" dedi. Kötü gidişi durdurduklarını belirten Uygun, başarılı süreci değerlendirdi.

"TARAFTARIMIZLA BARIŞTIK"

Takımla çalışmalara başlamasının ardından mevcut sorunları tespit ettiğini ve çözüm için çalışmalara başladığını belirten Bülent Uygun, "Takım içerisinde bireylere dayalı bir oyun anlayışı hakim olduğunu gördüm. Biz bu süreci değiştirdik ve taraftarlarımızla barıştık. Onlarla bir sevgi ortamı yarattık. Bunun akabinde takım içinde sistemsel ve taktiksel değişiklikler yaptık" diye konuştu.

"İDMAN METODU DEĞİŞTİ"

Antrenman metotlarını değiştirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "En az şut atan, en az orta yapan, en az ceza sahasına giren takımın gidişatını tersine çevirdik. Değişim mental ve psikolojik yönden tedavilerle ortaya çıktı. En önemli olan unsurumuz taraftarlarımızın destekleriyle bu süreci atlattık. İlerleyen dönemde, daha iyi futbol oynayan bir takım haline geleceğiz" açıklamasını yaptı.


- Denizli

Kaynak: DHA

Etiketler : Bülent Uygun, Denizlispor, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Spor
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Spor
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Spor
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Spor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Spor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Koronavirüse karşı Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı