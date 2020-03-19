Denizlispor Teknik Direktörü Uygun: Taraftarımızla barıştık

Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni evinde 1-0 yenerek 3 maçta 7 puan toplayan Yukatel Denizlispor 'da teknik direktör Bülent Uygun, göreve geldikten sonra ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, "3 maçta 7 puan toplayarak biraz da olsa nefes almamızı sağladık" dedi. Kötü gidişi durdurduklarını belirten Uygun, başarılı süreci değerlendirdi.

"TARAFTARIMIZLA BARIŞTIK"

Takımla çalışmalara başlamasının ardından mevcut sorunları tespit ettiğini ve çözüm için çalışmalara başladığını belirten Bülent Uygun, "Takım içerisinde bireylere dayalı bir oyun anlayışı hakim olduğunu gördüm. Biz bu süreci değiştirdik ve taraftarlarımızla barıştık. Onlarla bir sevgi ortamı yarattık. Bunun akabinde takım içinde sistemsel ve taktiksel değişiklikler yaptık" diye konuştu.

"İDMAN METODU DEĞİŞTİ"

Antrenman metotlarını değiştirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "En az şut atan, en az orta yapan, en az ceza sahasına giren takımın gidişatını tersine çevirdik. Değişim mental ve psikolojik yönden tedavilerle ortaya çıktı. En önemli olan unsurumuz taraftarlarımızın destekleriyle bu süreci atlattık. İlerleyen dönemde, daha iyi futbol oynayan bir takım haline geleceğiz" açıklamasını yaptı.

- Denizli

Kaynak: DHA